FNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien

Planen er å holde møtet i 2021, men en dato er ennå ikke satt. Det er Storbritannia som i samarbeid med Italia står som arrangører.

Beslutningen om en utsettelse er tatt av COP-byrået under FNs klimakonvensjon (UNFCCC), heter det i en pressemelding lagt ut på konferansens hjemmesider.

– Verden står overfor en global utfordring uten sidestykke og verdens land gjør rett i å fokusere på å bekjempe covid-19, skriver den britiske parlamentarikeren og COP26-presidenten Alok Sharma på Twitter.

Møtet skulle ha funnet sted i Glasgow fra 9. til 20. november i år.

Viruset er førsteprioritet

FNs generalsekretær António Guterres støtter Storbritannias og UNFCCCs beslutning, og sier at det akkurat nå er førsteprioritet å kjempe mot viruset. Samtidig påpeker han at klimaendringer fortsatt er et faktum som ikke må glemmes.

– Klimaforskningen har ikke endret seg, utslippene er nå rekordhøye og virkningene blir flere og vil forverre de samfunnsøkonomiske utfordringene som denne krisen vil intensivere, sier Guterres via sin talsperson Stéphane Dujarric.

Han mener situasjonen vi er i nå forsterker viktigheten av vitenskap.

- Vitenskapen gjør det klart at menneskelig atferd endrer reguleringsevnen til jordas system og har innvirkning på våre liv og levebrød, fra helse til global økonomi.

Han mener også krisen er et eksempel på hvor sårbare land, samfunn og økonomi, og sier solidaritet er viktigere enn noen gang.

Viser forståelse

Climate Action Network (CAN), som representerer over 1.300 NGOer i mer enn 120 land, viser forståelse for beslutningen. I en uttalelse fra CAN heter det at verdens myndigheter nå må bruke kreftene på å håndtere pandemien, og prioritere helse, sikkerhet og jobb for befolkningen.

Budskapet fra Greenpeace er det samme. Men organisasjonen mener at utsettelsen ikke bør påvirke EUs klimaforpliktelser om å heve klimamålet for 2030 før utgangen av året. Greenpeace mener også at verden må utnytte situasjonen og sikre en grønn og rettferdig måte å håndtere både viruskrisen og klimasaken på.

– Betyr ikke stopp

Også Norges klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier det er synd, men forståelig at konferansen blir utsatt.

– Dette betyr likevel ikke stopp i det internasjonale klimaarbeidet. Jobben fortsetter, og Norge bruker de mulighetene som finnes for å styrke samarbeidet rundt grønne løsninger, sier Rotevatn i en epost til NTB.

Han lover at Norge vil fortsette arbeidet fram til klimatoppmøtet og bidra til at det gjøres framgang.

– Det viktigste klimaarbeidet gjøres nasjonalt, og her hjemme fortsetter regjeringen jobben med å kutte utslipp med uforminsket styrke, sier ministeren. (©NTB)