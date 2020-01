FN slår alarm om grådige gresshopper i Øst-Afrika

Svermene som truer matforsyningen i Etiopia, Kenya og Somalia, mangler allerede sidestykke i størrelse og skadepotensial, ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO.

Været i regionen har den siste tiden skapt gunstige forhold for reproduksjon av ørkengresshoppene, som kan sluke hele avlinger.

– Hastigheten som pesten sprer seg i, og omfanget på skadedyrangrepene er så mye større enn normalt at kapasiteten hos lokale og nasjonale myndigheter er strukket til det ytterste, uttalte FN-organet denne uka.

150 kilometer

Svermene kan inneholde opptil flere hundre millioner gresshopper som er i stand til å tilbakelegge 150 kilometer på én dag, i et nådeløst jag etter å spise og formere seg, ifølge FAO.

Forrige uke ble det nordøst i Kenya meldt om en gresshoppesverm som var hele 60 kilometer lang og 40 kilometer bred.

Gresshopper fortsetter nå å strømme inn i Kenya fra Etiopia og Somalia, og de sprer seg raskt til sentrale deler av landet.

Truer matsikkerheten

FAO-sjef Qu Dongyu mener svermene truer matsikkerheten i hele den østafrikanske regionen, inkludert noen av verdens mest sårbare land. FAO har nå aktivert en såkalt hurtigarbeidende mekanisme for å støtte styresmaktene i å stable på beina en kollektiv kamp mot krisen, ifølge Qu.

FAO sier de trenger 630 millioner kroner til umiddelbar skadedyrbekjempelse og tiltak for å hjelpe dem som har fått sine avlinger ødelagt.

Stø kurs mot Rift-dalen

Forsøk på å bekjempe gresshoppene er allerede i gang i regionen, men bistand fra verdenssamfunnet er ifølge Qu helt nødvendig gitt trusselens størrelse, og det haster.

I Etiopia er insektene nå på stø kurs sørover mot Rift-dalen – kjent som landets kornkammer, ifølge FN-organet.

– Etiopia og Somalia har ikke sett ørkengresshoppe-svermer i et slikt omfang på 25 år, og ikke på 70 år har Kenya stått over for en lignende gresshoppetrussel, sier FAO.

Gresshoppevarsling

Det sies at verken Sør-Sudan eller Uganda foreløpig er rammet, men de er i faresonen.

Uvanlige klimaforhold får en del av skylda for utviklingen. Deler av regionen har vært utsatt for uvanlig kraftig flom de siste ukene, noe som får følger for gresshoppebestanden.

Ørkengresshopper regnes som den mest skadelige av gresshoppeartene og har vært en trussel mot jordbruksproduksjonen i Afrika i århundrer, med mer eller mindre jevnlige oppblomstringer.

FAO bidrar med prognoser, tidlig varsling og alarm om hvor og når gresshoppeinvasjonene kan ventes, samt hvor store svermene er.

Organisasjonen advarer spesielt om betydelig formeringsaktivitet av gresshopper i India, Iran og Pakistan, samt i Egypt, Eritrea, Saudi-Arabia, Sudan og Jemen.

