FN skal holde møte om matsikkerhet i 2021

Under markeringen av Verdens Matdag hos FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) onsdag, sa FNs generalsekretær António Guterres at de ønsker å gjennomføre et toppmøte om mat og matsikkerhet i 2021.

Dette møtet kommer etter nyheten om at sult og underernæring igjen øker, etter flere år hvor man har sett en bedring. Økningen er størst i afrikanske land.

11 prosent rammt av sult

Ifølge det norske Landbruksdepartementet er mer enn 820 millioner mennesker og til sammen 11 prosent av verdens befolkning i dag rammet av sult. Konflikt, klimaendringer og økonomisk stagnasjon og tilbakegang er viktige årsaker til den negative utviklingen.

Landbrus- og matminister Olaug Bollestad kaller tallene nedslående.

– Verdens land må nå gå sammen om et krafttak for å utrydde sult i verden. Jeg støtter derfor FNs initiativ om et toppmøte for å snu den negative utviklingen. Matsikkerhet er en felles forpliktelse for hele verdenssamfunnet, der Norge må ta ansvar, sier hun i en pressemelding.

Overvekt og sult

Det er FN-rapporten om global status for matsikkerhet og ernæring som viser at utviklingen er i ferd med å gå i feil retning. Overvekt og fedme er et fortsatt økende problem, samtidig er det også igjen flere som sulter.

"Ujevn økonomisk utvikling etter finanskrisen i 2008–09 undergraver i betydelig grad tiltak mot sult og under- og feilernæring. Sult har økt i mange land hvor økonomien har gått ned og/eller ikke tatt seg opp etter finanskrisen for 10 år siden. Økonomisk tilbakegang har særlig negativ påvirkning på matsikkerhet og ernæring i samfunn der det er store sosiale forskjeller", skriver Landbruksdepartementet om rapporten.

Den norske regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2020 besluttet å droppe et norsk beredskapslager av korn, for å bruke pengene til å bygge opp landbruket i u-land.