FN-rapportør ber Norge avvikle oljenæringen

Det går fram av en rapport som ble lagt fram for FNs menneskerettighetsråd mandag. Rapporten er skrevet av spesialrapportør David R. Boyd etter et tolv dager langt besøk i Norge i september 2019, der han møtte både myndigheter, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og næringsliv.

I uttalelsen som er nå er lagt på bordet, heter det at Norge bør forby videre leting etter fossilt brensel, la være å utvikle infrastrukturen i næringen og også forby de mest forurensende og miljøskadelige formene for olje- og gassutvinning.

Boyd peker også på at vi bør sikre oss en god plan for folk og lokalsamfunn som er avhengig av industrien i dag.

Uttalelsen får støtte fra Norsk institusjon for menneskerettigheter (NIM), som deler spesialrapportørenes syn om at Grunnlovens paragraf 112 gir individet en rett til et sunt miljø.

Fra NIM får NTB opplyst at de ikke kjenner til at noe annet oljeproduserende land skal ha fått en lignende beskjed fra en rapportør til FN.

(©NTB)