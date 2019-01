FN-matlager i Jemen ødelagt - millioner truet av hungersnød

– Vi er svært bekymret over at en del av vårt hvetelager er blitt ødelagt, sier WFP-sjef Stephen Anderson.

Kornsiloene ligger på en eiendom tilhørende Red Sea Mills i utkanten av Hodeida. WFP har ikke vært i stand til å ta seg inn på området siden september som følge av kamphandlinger i den opprørskontrollerte byen. Stedet rommer en firedel av WFPs totale hvetelager i Jemen, nok til å gi 3,7 million mennesker mat i én måned.

– WFP har umiddelbart behov for å få tilgang til Red Sea Mills slik at vi kan få vurdert omfanget av skadene og igangsette transport av uskadd hvete til områder i Jemen der det er desperat behov for mat, sier Anderson.

En skjør våpenhvile for Hodeida trådte i kraft etter FN-støttede samtaler i Sverige i desember mellom Houthi-opprørerne og Jemens regjering.

De forente arabiske emiraters statlige nyhetsbyrå WAM anklager Houthi-opprørerne for å ha rammet lagerområdet i et granatangrep. Houthi-opprørerne har ikke kommentert saken.

14 million mennesker i Jemen er ifølge FN truet av sult. Rundt 10.000 mennesker er drept i landet etter at Saudi-Arabia gikk i spissen for en internasjonal koalisjon med støtte fra blant annet Emiratene for å støtte Jemens regjering i kampen mot Houthi-opprørerne.

