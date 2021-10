FN: Langt unna 1,5-graders-mål før klimatoppmøtet

Hvis verden skal nå målene i Parisavtalen om å begrense global oppvarming til 1,5 grader i 2100, må halvparten av klimagassene kuttes innen 2030. Det kommer fram av rapporten «The Heat Is On» som FNs miljøprogram (Unep) la fram tirsdag.

– Klimaforandringer er ikke lenger et fremtidsproblem, det er et nå-problem, sier Unep-sjef Inger Andersen.

Mangelfulle planer

Gjennom Parisavtalen fra 2015 er deltakerlandene forpliktet til å levere nye planer for utslippskutt hvert femte år, med økende kutt hver gang. Over 100 land har sendt oppdaterte klimamål i forkant av neste ukes klimatoppmøte i Glasgow, COP26.

Ifølge Unep vil de siste utgavene av disse planene kutte 7,5 prosent av de 55 prosentene som trengs innen 2030 for å holde den globale temperaturstigningen under 1,5 grader. Det går for sakte, sier Inger Andersen.

– Vi har åtte å på oss til å legge planene, utarbeide lovene, implementere dem, og til slutt levere kuttene.

Med de nåværende klimaløftene fra verdens land, ligger vi an til en temperaturøkning på minst 2,7 grader innen 2100.

Annonse

– Dyster lesing

Blant dem som ikke er spesielt overrasket er generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur. Hun kaller rapporten dyster lesing.

– Seks år etter at Parisavtalen ble inngått, har verdens ledere fortsatt ikke levert resultater. Etter utslippsnedgang i koronaåret 2020, ser vi nå at utslippene øker igjen, sier Andaur.

Hun er overbevist om at de neste ukene blir avgjørende.

– Det er viktig at COP26 blir et tydelig kappløp mot toppen for at alle land skal heve sine ambisjoner til å være i tråd med den globale klimadugnaden vi trenger for å holde global oppvarming under 1,5 grader. Det er på tide å levere på løfter.

Rekordkutt under pandemien

Gjennom koronapandemien falt klimautslippene globalt med 5,4 prosent, det høyeste noensinne ifølge Unep. Men selv dette var ikke nok til å påvirke utregningene i nevneverdig grad.

De nye forpliktelsene fra deltakerlandene kutter utslippene med fire gigatonn CO2-ekvivalenter årlig fram mot 2030. Anne Ohloff, en av forfatterne bak Unep-rapporten, sier til AFP at det har vært litt fremgang på utslippskutt siden Parisavtalen.

– Men det er langt fra nok, selvfølgelig. Vi er veldig langt unna der vi burde være.