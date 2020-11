Flytting av dyrepoliti vekkjer reaksjonar

– Det var ei kjempestor overrasking, seier Kinn-ordførar, Ola Teigen, til Firda.

Han stiller seg utforståande til at to av tre stillingar no blir flytta til Sogndal og føler ikkje han har fått noko god forklaring på det som skjer.

Dyrepoliti-eininga i Florø blei oppretta for å etterforska kriminalitet mot dyr. Jurist Helen Stenevik, som no er den einaste som blir att ved avdelinga, trur det blir svært krevjande å samarbeida med etterforskarane når dei flyttar til Sogndal. Ho etterlyser større medverknad i avgjerda som er fatta.

Problem med å rekruttera folk til Florø og mangel på folk i Sogndal er ifylgje Helge Stave i Vest politidistrikt medverkande årsaker til at politiet har bestemt seg for å flytta stillingane.

– Vi har sakna folk i Sogndal. Så flyttinga har noko med desentralisering å gjera. Vi har også utfordringar med å knyte til oss heile distriktet, og ønskjer tettare samarbeid og bli betre på dyrevelferd. Slik sett er Sogndal ein attraktiv stad å plassera ressursane våre på, seier han.

Det høyrer med til historia at den eine politibetjenten som var tilsett for å jobba som dyrepoliti i Florø slutta for om lag eit halvt år sidan, og at det ikkje har kome nye folk i stillinga. Kinn-ordføraren seier likevel at han veit om fleire som har vore interessert, medan Stave i Vest politidistrikt på si side meiner det har vore vanskeleg å halda på folk i Florø.

