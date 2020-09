SNO finner det ikke forsvarlig å flytte bjørnene i høst, forteller direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro i en pressemelding.

– Vi har hentet inn råd fra fagekspertisen som er tydelig på å fraråde flytting denne tiden på året. Flytting om høsten vil få konsekvenser for higangen. En binne bruker gjerne flere måneder på å bli trygg på en god hiplass, og har sannsynligvis allerede sett seg ut et hi for vinteren. Kort tid til å finne ny hiplass etter flytting kan gi suboptimale løsninger for bjørnen og risiko for at den må forlate i hiet i løpet av vinteren, sier Hambro.

Les også: For første gang skal Statens naturoppsyn flytte ei binne med unger

Aldri før flyttet familiegruppe

For en snau måned siden fikk SNO, som ligger under Miljødirektoratet, ordre fra Klima- og miljødepartementet om å flytte ei binne med unger i Bardu i Troms.

Binna skal de siste tre årene ha tatt flere sauer i området. Laila Myrhaug, som er sauebonde i Bardu, har tidligere sagt til Nationen at hun har mistet over 100 sauer og lam til angrep, flesteparten av dem til ei bjørnebinne.

– Jeg ser ikke lyst på framtida hvis bjørnebinna skal leve videre. Hvis hun ikke blir tatt bort, så blir ikke dette levelig for oss, sa hun.

Da Nationen omtalte flyttingen i august, fortalte Veronica Sahlén, seksjonsleder for rovvilttiltak i SNO at det ikke er vanlig å flytte ei binne med unger.

Annonse

– Vi har ingen direkte erfaring knyttet til flytting av familiegrupper, i hvert fall ikke over lengre avstander, sa hun.

I pressemeldingen sier Morten Kjørstad, direktør i SNO, at de fysiologiske endringene gjør det vanskeligere å bedøve bjørnen. Både når det gjelder å treffe riktig med bedøvelsespil og få riktig dosering av medikamenter.

– I tillegg øker fettlaget faren for overoppheting av bjørnen under jaging. Med hele tre bjørner å finne, immobilisere og behandle samtidig under vanskelige feltforhold, blir risikoen betydelig, sier Morten Kjørstad, direktør i SNO.

Lenge siden forrige registrering

SNO finner det samtidig forsvarlig å radiomerke binna i høst, som en forberedelse til flytting til våren.

– Hvis vi lykkes med å lokalisere en samlet familiegruppe vil det bli forsøkt å radiomerke binna. Dette må skje før 21. september. Etter den datoen er vi så nær higang at immobilisering er uaktuelt, sier Kjørstad.

Ifølge ham er det i utgangspunktet enklere å flytte om våren, men understreker at situasjonen kan endre seg.

– Vi vet ikke nå hva status er til våren. På et tidspunkt vil bjørnungene forlate binna, og hvis de allerede nå har skilt lag kan det hende at hun kommer med nye unger til våren. Dette vil gi nye utfordringer. Vi må derfor gjøre vurderinger etter hvert som vi får mer kunnskap, sier Kjørstad.

Familiegruppen bestående av ei binne og to unger er ikke registrert siden 9. juli. Det sammenfaller med sist det ble påvist skade på sau i området, opplyser Miljødirektoratet. De har den senere tiden plassert ut flere viltkameraer i området, og SNO har sporhundekvipasjer på plass som skal følge opp meldinger om bjørn fra publikum.