Flust av ledige hytter i vinterfjellet

– Pandemien har skapt ein trend der folk flest bookar veldig tett på avgang eller innsjekk, seier Terje Berge, kommersiell direktør for Finn reise.

Når utlendingane blir heime, skaper det spelerom for nordmenn i eige land.

– Utanlandsandelen på hyttene mine er rundt 60 prosent i eit normalår, seier Odd Holde, som har 15 utleigehytter ved alpinanlegget i Hemsedal.

Fakta Kjempevekst i søk Statistikken over dei mest søkte stadene (faktiske søkjeord) frå Finn reise viser enorm vekst for mange norske fjelldestinasjonar. Dette er veksten i prosent frå desember 2019 til desember 2020: 1. Hemsedal – 302 prosent 2. Noreg – 146 prosent 3. Trysil – 150 prosent 4. Sjusjøen – 290 prosent 5. Geilo – 188 prosent 6. Norefjell – 253 prosent 7. Hafjell – 163 prosent 8. Hovden – 287 prosent 9. Rauland – 277 prosent 10. Sirdal – 253 prosent Kjelde: Finn reise

Sjølv om reiserestriksjonane gjer at nordmenn må leggje skiferien til heimlandet, er ikkje det nok til å kompensere for fråværet av utanlandske turistar. Odd Holde fortel at bestillingane for denne sesongen berre utgjer cirka 25 prosent av ein normalsesong.

– No kan du nærast bestille når du vil. Det er mykje ledig kapasitet, særleg i midtveka, då vi normalt ville hatt mange utanlandske turistar, seier Holde.

Han meiner det framleis vil bli rift om overnattingsplassane i vinterferien og påska, men at dette ikkje vil hente inn sesongen samla sett.

– I eit normalår ville vi i dag vere så å seie fullbooka ut sesongen. No er det gode moglegheiter for å ta det på sparket.

Ledig i Setesdal òg

– Ein kan booke spontant no, seier Ann-Torill Briksdal, dagleg leiar Hovden Alpin Resort, som har ansvaret for Hovden Alpinsenter, fleire serveringsstader og 800 utleigesenger.

Anlegget, som ligg øvst i Setesdal, har vanlegvis rundt 15 prosent gjester frå utlandet, i hovudsak frå Danmark. Dei er ikkje her i år, dermed kan nordmenn i større grad velje og vrake. Vil du leige hytte i vinter- eller påskeferien, bør du likevel ikkje vente for lenge med bestillinga.

Alle skistadene må sjølvsagt følgje dei nasjonale smittevernreglane. Det betyr i dag at ein ikkje kan blande kohortar, slik at to familiar eller ei større vennegruppe ikkje kan dele éi hytte.

– Det vi ser mykje av no, er kjernefamiliane, seier Ann-Torill Briksdal på Hovden.

Ho fortel at det også har komme ein del nye gjester.

– Det er mange som er nye i anlegget, særleg frå Austlandet. Det er folk som har lyst til å prøve noko nytt, når til dømes Alpane ikkje er tilgjengeleg.

Handtering av smittevern er ikkje lenger nytt og ukjend. Kunden står ansvarleg for å følgje råda, medan eigarane må passe på lovverket.

– I fjor opna vi opp igjen frå april til juni, så vi er vande til dette, vi har gjort det før. I tillegg har stamgjestene også lært det, sidan dei var med på dette førre vårsesong.

Lokkar folk nordover

Lenger nord, på Narviksfjellet, har dei litt nedsett kapasitet på heis og servering på grunn av pandemien. Området har per i dag ikkje nokon hytteanlegg, fortel Helle Holt, som er marknadsansvarleg for anlegget. Det er noko som ligg på planleggingsstadiet og blir venta å vere på plass innan tre år. Så gjestene må ta inn på eitt av hotella i byen.

– Vi har hatt ein roleg haust og tidleg vinter med lite aktivitet. Dette tek seg opp no når større delar av anlegget opnar. Det kjem mange førespurnader, og vi forventar mange i-siste-liten-bestillingar på grunn av covid-19, seier Holt.

I tillegg jobbar dei med tiltak for å lokke folk til bakkane.

– Vi ser på covid-19 som ei gyllen sjanse til å omarbeide den norske marknaden, og deltek i fleire tunge kampanjar for å rette fokus mot nord og Narvik. Vi speler på det eksotiske, det unike, stor plass og lite menneske.

Fakta Smittevern i alpinanlegga Bransjeforeininga Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner har i samarbeid med skianlegga utarbeidd ein smittevernrettleiar. Her er nokre utdrag frå rettleiaren: Anlegga skal ha eit felles skiltprogram som er likt og kan brukast av alle, og som kjapt skal kunne tilpassast nye tilrådingar og råd. Alle personar i anlegget som ikkje er i same reisefølgje eller husstand, skal halde ei stavlengds avstand. Det gjeld òg ved bruk av alle typar heisar. Det blir oppmoda til å ha eit system for registrering av alle besøkjande. Registreringa skal takast vare på i ti dagar for å gjere smittesporinga enklare. Alle anlegg bør vurdere besøkskapasiteten og eventuelt utarbeide ein modell for tilpassing til den lokale smittesituasjonen. Dette inneber òg å ha ein smittesikker beredskapsplan viss ein plutseleg må stengje heisen på grunn av vêret. Ved ski- og utstyrsutleige skal det brukast kontaktlaus betaling. Alle hjelmar og anna utstyr skal reingjerast med vatn og såpe eller desinfiserast etter bruk. Som eit alternativ kan hjelmane setjast i karantene i 24 timar. Hjelmar og stavar skal flyttast bak disk for å unngå unødvendig kontakt. Skiskulane skal halde éinmeteren så lenge gjestene ikkje er i same reisefølgje, og det blir tilrådd at gruppene ikkje er større enn maksimalt 20 deltakarar. Deltakarane bør delast inn i faste grupper, og ein bør helst samle deltakarar som omgåst i andre samanhengar. Kjelde: Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i bransjeforeininga Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner

Stor vekst i søk

I Finn reise såg dei ein stor vekst i dei norske søka i fjor, noko som har halde fram.

– Når det gjeld feriehus, hadde vi jo ein fantastisk sommarferie med fire gonger så mykje trafikk og bookingar som året før. Og i desember 2020 såg vi ein trafikkauke på 115 prosent samanlikna med desember 2019, fortel Terje Berge, kommersiell direktør i Finn reise.

I desember hadde fleire skidestinasjonar rundt tre gonger så mange søk som året før, fortel han.

Men stadig fleire av bestillingane kjem altså i siste liten. Det er òg ein klar auke i bestillingar via mobiltelefon frå tidlegare år, fortel Berge.

Familien til Holde i Hemsedal har halde på med hytteutleige i 35 år, og Odd Holde seier det er viktig å sjå framover etter det som ser ut til å bli to svært vanskelege sesongar.

– Midt i galskapen er det likevel to positive ting å ta med seg i år: Vi har masse snø, og vi har allereie god booking frå utlandet for neste sesong, seier Holde.