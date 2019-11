Fluor fra skismøring funnet i meitemark og klatremus

Doktorgradsstipendiat Randi Grønnestad ved Institutt for biologi ved NTNU har undersøkt nivåene av forskjellige perfluorerte stoffer – PFAS – i skiområdet Granåsen og sammenlignet med et referanseområde der det ikke drives med skiaktivitet, skriver Dagbladet.

– Jeg har funnet at det er signifikant høyere nivåer av de fleste PFAS-ene i mus fra disse skiområdene. Spesielt av de mer langkjedede stoffene, som man finner i skismøring, finner jeg betydelig høyere nivåer av i mus i skiområdene enn i mus i referanseområdet, forteller hun.

Grønnestad mener det er alarmerende at nivåene var så mye høyere i skiområdet – selv om prøvene var tatt om sommeren.

– Mange måneder etter at snøen har smeltet, så finner man disse nivåene i jord, meitemark og mus. Det viser at stoffene blir igjen i naturen og tas opp i dyrene. Så det er ikke bare i skisesongen at det er et problem, sier hun.

– Disse stoffene har vist seg å ha effekter på hormonsystemet, de kan føre til kreft, og de kan føre til ubalanse i mange ulike systemer i kroppen, sier hun.

En artikkel om Grønnestads doktorgradsarbeid publiseres nå i det amerikanske tidsskriftet Enviromental Science & Technology.

I 2015 viste en rapport fra Miljødirektoratet lignende funn for området rundt Holmenkollen i Oslo. Norges Skiforbund har innført forbud mot glidprodukter som inneholder fluor for skiløpere i barne- og ungdomsklassene under 16 år.