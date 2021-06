I en undersøkelse som Norstat har gjennomført på vegne av Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) svarer 87 prosent at smaken av norske jordbær er best.

– Hele 90 prosent sier at de gleder seg til å spise norske jordbær, både unge, voksne og eldre, forteller Iselin Sagen, ernæringsrådgiver ved OFG, i en pressemelding.

Undersøkelsen ble gjort i perioden 5. mai til 12. mai i år, bestående av et landsrepresentativt utvalg med personer fra 15 år og eldre.

Annonse

Forrige uke opplyste organisasjonssjef Arve Gladheim i Gartnerhallen at de forventer 30 prosent færre norske jordbær denne sesongen.

– Per nå er det ikke mulig å få dekket opp behovet for arbeidskraft i tilstrekkelig grad, og for eksempel for jordbær er vi forberedt på en reduksjon i størrelsesorden cirka 30 prosent i forhold til 2020-sesongen, skrev Gladheim i en e-post til Nationen.

Også kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge uttalte at det blir utfordrende å dekke den store etterspørselen etter norske jordbær denne sesongen.

– For å sitere kanskje Norges mest kjente jordbærselger gjennom tidene, Petter Stordalen; vi må selge de bæra vi har. Målet er å selge mest mulig norsk jordbær, men det kommer til å bli en krevende sesong hvor vi må supplere med noe import, sa Kristiansen til Nationen.