Flertall for å skrote helseattest på førerkort for eldre

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget avga sin innstilling tirsdag ettermiddag. Transportpolitisk talsperson i SV Arne Nævra sier at dette særlig vil komme eldre i distriktene til gode, der det fins få alternative transportmuligheter.

Annonse

– Endelig blir det mulig å få vekk et krav mange eldre har følt både unødvendig, stigmatiserende og respektløst. Jeg er glad for at flertallet i komiteen er enige med oss i dette, skriver Nævra til NTB.

– For mange av de 60.000 med førerkort over 80 år, spesielt i distriktene, kan 2021 bli et gledens år. Nå skal ikke nedverdigende helseattest og kanskje påfølgende, tilfeldige, kognitive tester ta fra dem muligheten til å kjøre til nærbutikk, eller kommunesenter, sier han.