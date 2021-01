Flere Sp-kommuner vurderer å sette ned formuesskatten

Dagens Næringsliv har sendt ut spørsmål til kommuner med ordførere fra Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

Rundspørringen viser at flere kan følge Bø kommune i Vesterålen og redusere den kommunale delen av formuesskatten.

Blant dem er Lyngen i Troms og Finnmark, som skal utrede dette i løpet av 2021.

– Årsaken til å ville redusere formuesskatten er todelt. Det ene er at det er en gammeldags skatt som treffer dårlig, og det andre er at vi kan bruke skatten som et distriktspolitisk tiltak, sier ordfører Dan Håvard Johnsen (Sp) i Lyngen.

Andre Sp-styrte kommuner som allerede har utredet, utreder eller skal utrede en reduksjon, er Sande og Vestnes i Møre og Romsdal og Lom i Innlandet. Sistnevnte droppet planene etter motstand fra Arbeiderpartiet, skriver avisa.

(©NTB)