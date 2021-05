Flere reagerer på merkingen av israelske poteter

Coop-produktet «Nypotet fra utvalgte land» har skapt mye engasjement i sosiale medier de siste dagene.

I et innlegg i Facebook-gruppa «Venner av norsk landbruk» reagerer flere på at det står at potetene kommer fra «utvalgte land» på posens framside. Leser man bak på pakken, finner man nemlig raskt ut at de har Israel som opprinnelseslandet.

"Tid for å sikre seg norske potet"

"Førre gongen dei skulle kamuflere Israel heitte det «Middelhavsområdet», slik at me naïve kundar skulle tru jordepli var frå Spania, Frankrike eller Italia. Hadde dei no endå halde seg til evangeliet, og skrive «Guds utvalgte land»" skriver en person i kommentarfeltet til innlegget.

"Israel selv mener vel å være «utvalgt». Problemet noen snart må ta på alvor er at i Norge er det i realiteten INGEN konkurranse i matvarehandel", kommenterer en annen person.

"Står vel bak på pakken kva land potetene kjem frå tenker eg. Akkurat som på norske poteter der eg må lese bak på pakken for produsent/pakkeri. Men det gir meg ei påminning på at det er tid for å sikre seg norske potet, før butikkene kun har importpotet i hyllene", kommenterer noe andre og tar Coop i forsvar.

Coop svarer på kritikken

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, skriver i en e-post til Nationen at de i påvente av norske poteter importerer nypoteter fra forskjellige land utover våren og forsommeren, avhengig av når innhøstingen starter.

– De første nypotetene kommer fra Israel. I disse dager starter vi å pakke poteter fra Kypros, og vi får etter hvert spanske poteter, før de norske nypotetene ventes rundt St. Hans, opplyser Kristiansen.

Kristiansen forteller videre at Coop de senere årene har forsøkt ulike løsninger for å informere kundene og tilfredsstille kravene til merking av importerte poteter.

– For å sikre korrekt merking og skape fleksibilitet, har vi valgt å bruke begrepet «utvalgte land» på forsiden av en standard emballasje. På baksiden av emballasjen vil alltid korrekt opprinnelsesland og sort trykkes, på samme måte som vi trykker produsent og sort på norske poteter, skriver kommunikasjonssjefen i e-posten.

– Forstår dere at flere personer reagerer på produktets navn?

– For mange av våre kunder er opprinnelsesland viktig, og spesielt om potetene er norske eller importert. Ved å merke pakkene «fra utvalgte land», og at pakkene naturligvis ikke har Nyt Norge-merket, er det lett å se at det er importerte poteter, svarer Kristiansen, og legger til at opprinnelsesland og sort er merket i henhold til regelverket på pakkene.