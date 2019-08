Flere personer kan være smittet av harepest – lege advarer

– Det er viktig å informere om dette nå når svært mye folk ferdes i naturen, sier Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng til avisa Østlendingen. Han er fungerende smittevernlege i Tynset kommune.

Fire personer har nå påbegynt behandling for harepest etter mistanke om at har sykdommen. Smitten skal de ha fått i fjellområdene i Nord-Østerdalen.

– Advarselet kan gjelde helt fram til vinteren. Fram til den tid er det viktig å ikke drikke vann fra åpne kilder i naturen. Folk som har brønnvann bør inspisere brønnen for å være sikre på at den er tett og at det ikke har kommet gnagere i brønnen, sier Bjørnstad-Tuveng sier han videre.

Sykdommen kan smitte ved kontakt med harer og gnagere, også gjennom avføring fra disse. Legen oppfordrer blant annet til å bruke hansker dersom man må fjerne muselort eller hareavføring fra hytta.

Legen sier samtidig at det skal gå bra med de som har blitt smittet av sykdommen.

– De er i god allmenntilstand og er hjemme. De er infeksjonspreget, men det er ikke alvorlig, sier han.

Han opplyser om at sykdommen kan være farlig dersom den ikke blir behandlet.

– Ubehandlet er dette en alvorlig sykdom som kan vare i måneder og gi alvorlige komplikasjoner, sier Bjørnstad-Tuveng.