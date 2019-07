Flere organisasjoner vil ha nye utredninger av vindkraft

Ifølge Klassekampen har de tre organisasjonene sendt et brev til statsrådene i Olje- og energidepartementet og i Klima- og miljødepartementet med dette kravet fordi de mener at de tidligere utredningene ikke er gode nok.

– Vi hører om skrekkeksempler der biologer har vært ute og kartlagt i bare to dager i områder på flere titalls kvadratkilometer, sier generalsekretær Maren Esmark i Norges Naturvernforbund.

Statssekretær Liv Lønnum (Frp) i Olje- og energidepartementet opplyser til Klassekampen at hun ikke har lest brevet, men på generelt grunnlag opplyser hun at det verken er aktuelt å få nye miljøfaglige vurderinger for allerede utdelte konsesjoner eller å trekke tilbake konsesjoner.

– Konsesjonene er gitt, og de er tuftet på solide faglige vurderinger. De er sendt på høring, og alle har hatt mulighet til å komme med innvendinger, sier Lønnum.

Departementet opplyser at organisasjonene skal få svar på brevet og at det kommer et forslag om tidspunkt for et møte etter sommerferien.

