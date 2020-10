"Vi oppfordrer Stortinget til å styrke samfunnets robusthet mot konsekvensene av klimaendringene og øke bevilgningene til flom- og skredsikring for statsbudsjettet 2021 med 200 millioner kroner. Det er bedre samfunnsnytte i å forebygge framfor å reparere skader", skriver organisasjonene i et brev til stortingets energi- og miljøkomité.

Disse har skrevet under brevet Idar Kreutzer, adm.dir. Finans Norge Bjørn Arild Gram, styreleder i KS Julie Brodtkorb, adm.dir. Maskinentreprenørenes Forbund Dagfinn Svadberg Hatløy, forbundsleder Naturviterne Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag Thomas Breen, direktør Norsk Vann Rune Aale-Hansen, adm.dir. Norsk Kommunalteknisk Forening Liv Kari Skudal Hansteeen, adm.dir. Rådgivende Ingeniørers Forening

"Svært uheldig"

I forslaget til statsbudsjett fra regjeringen, har de lagt inn en reduksjon på 15 millioner kroner til Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) på postene som er til forebygging av flom og skred.

"Dette er svært uheldig i ei tid hvor utbetalingene som følge av naturskader øker. Klimaendringene rammer Norge oftere og med skader på liv, helse, matproduksjonen, infrastruktur og eiendom. Dette påvirker også næringsvirksomhet og verdiskapningen. Det er grunn til å tro at naturskader vil øke i omfang", skriver organisasjonstoppene i brevet.

Annonse

De viser til at en oversikt NVE utarbeidet for snart to år siden, viser et behov på 3,9 milliarder kroner i flom- og skredsikringstiltak.

I brevet heter det at forsikringsselskaper de siste ti årene har betalt ut om lag 30 milliarder kroner i erstatning for skader på bygning og innbo, samt skogskader. De største naturskadene er ifølge dem storm, stormflo, skred og flom.

– Helt hårreisende

Men organisasjonstoppene er ikke de eneste som reagerer på at det foreslås kutt på denne budsjettposten.

– Dette er helt hårreisende i den situasjonen vi står i nå. Vi vet at vi får mer flom og skred med klimaendringene. Det er store behov for flom- og skredforebygging, og dette velger regjeringa å kutte, sa nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen til Nationen etter at budsjettforslaget var gjort kjent.

Rødt-nestlederen mener at mange av dem som står uten arbeid i dag, kunne blitt sysselsatt hvis det kom en storstilt satsing på forebygging i forbindelse med ras, skred og flom.

– I et av verdens rikeste land står nesten 200.000 arbeidsledige klar til å ta i et tak, og vi har en uendelig lang gjøreliste i klimadugnaden som trengs for å ruste opp, skape arbeidsplasser og kutte utslipp. Å investere massivt i flom- og skredforebygging kunne gitt jobber til noen av disse, sa Martinussen.