Flere norske seiere i sider-VM

Norske Dan Olav Sæbø vant gull i kategorien musserende med hans nystartede "Apal sideri" under sider-VM i Tyskland denne helgen.

Den årlige siderkonkurransen Cider World ble arrangert i Frankfurt.

31-åringen som holder til på Sæbø gård på Hjørpeland i Ryfylke er en av Rogalands første siderprodusenter.

Dan Olav Sæbø har nylig tatt over fruktgården han har vokst opp på.

– Dette er helt uvirkelig, både for meg og regionen Ryfylke som jeg representerer. Her har vi ingen tradisjon for siderproduksjon. Jeg startet med en prøveproduksjon i år, men etter denne gullmedaljen og et gode salget jeg har hatt i vinter, er det ingen vei tilbake, det er bare å gi gass, sier Sæbø i en pressemelding.

26 norske medaljer

Ulike norske produsenter stakk av med totalt 26 medaljer i konkurransen.

Marius Egge fra Egge gård i Lier fikk delt førsteplass sammen med en dansk siderprodusent i klassen Is-sider.

Egge har hatt stor suksess og har fått flere priser siden oppstarten med siderproduksjon på begynnelsen av 2000-tallet.

Til tross for koronapandemien var 20 erfarne dommere til stede under konkurransen. Det var både god internasjonal og norsk deltakelse, ifølge Hanen.

– Eventyrlig utvikling

Gjennombruddet for norsk siderproduksjon kom etter at det ble lovlig med gårdssalg i 2016.

"Det har vært en eventyrlig utvikling, ikke minst i Hardanger, som tilbyr herlig sidercruise. Også i Sogn, Telemark, Møre og Romsdal og ikke minst i Rogaland skjer det mye på siderfronten", skriver Hanen i en pressemelding.

Daglig leder i Hanen, Bernt Bucher gratulerer Marius Egge og Dan Olav Sæbø med resultatene fra konkurransen.

– Dette ligger det hardt arbeid bak og det lover meget godt for videreutviklingen av norsk sidernæring. Norsk epleproduksjon har utviklet seg meget positivt de siste årene og vil øke i betydning for norsk landbruk i årene som kommer, sier Bucher i en pressemelding.

Begge vinnerne mottok også gratulasjoner fra en fornøyd landbruksminister.

– Norsk sidernæring er en suksesshistorie og salget av norskprodusert sider på Vinmonopolet har de siste årene økt med mer enn ti ganger, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) til NTB.