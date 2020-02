Flere kommuner uten offentlig skog etter nedsalg

Gjennom arronderingssalg som begynte i 2011, har det statlige eierskapet i norske skoger blitt redusert. Siden salget begynte har 215 skog- og utmarkseiendommer med totalt 540.000 dekar blitt solgt, skriver Dagsavisen.

85 prosent av salgene er gått til privatpersoner eller bedrifter, og 15 prosent er solgt til kommuner eller Miljødirektoratet og er slik sett fremdeles i offentlig eie.

Nå er imidlertid Norges Jeger- og Fiskerforbund bekymret over at mange kommuner ikke lenger har statlig eid skog eller utmark. Organisasjonen frykter tilgangen for allmenn tilgjengelighet til jakt og fiske.

Annonse

– Staten eier kun om lag 14 prosent av grunnen i Norge. I Sverige eier staten 27 prosent, i Finland 30 prosent og i Tyskland hele 52 prosent. Vi er med andre ord dårligst i klassen, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad opplyser at Statskog eier skog i 44 prosent av kommunene nå. Han sier Statskog likevel er opptatt av å sikre tilgang for alle og at dette er med i vurderingen når salg gjennomføres.

– Jo, dette er også med i totalvurderingen. Statskog har en viktig funksjon, blant annet med å gjøre jakt og fiske tilgjengelig for allmennheten, svarer Skillingstad.

(©NTB)