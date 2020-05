Flere kommuner har vurdert permitteringer

Sentio har på oppdrag for Fagforbundet stilt spørsmålet «Har kommunen vurdert å permittere ansatte under koronakrisa?» til 81 prosent av landets kommuner. 30 prosent av kommunene svarte «ja». Det skriver Klassekampen.

Undersøkelsen viser også at én prosent av kommunene allerede har permittert ansatte, og at de resterende 69 prosentene har svart «nei».

Til avisa opplyser byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) at koronakrisen gjør det særs vanskelig å budsjettere. Ifølge ham har Oslo så langt ikke vurdert permitteringer.

«For meg er det viktig å skape trygghet og forutsigbarhet for våre medarbeidere», skriver Johansen i en epost til Klassekampen.

KS-leder Bjørn Arild Gram mener tallet i undersøkelsen er stort.

– Med tanke på at permitteringer ikke har skjedd i kommunene før, er tallet i undersøkelsen ganske stort. Det sier litt om situasjonen. Og det er nettopp derfor vi etterlyser helt eksplisitte garantier fra regjeringen om at de vil sikre kommunenes økonomi i år, sier han til avisa.

Nationen har tidligere skrevet at det er et stort gap mellom hva KS mener kommunene trenger, og hva regjeringen mener:

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) kommenterer tallene slik overfor Klassekampen:

«Jeg er veldig glad for at ikke noen kommuner har permittert ansatte, og at hele 70 prosent svarer at de ikke engang har vurdert det».