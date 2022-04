Flere kommuner ber om utsatt frist for bosetting av ukrainske flyktninger

81 kommuner har ennå ikke svart på hvor mange de kan bosette. 60 kommuner har bedt om utsatt frist, ifølge arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– De fleste har sagt ja til å ta imot det antallet de har blitt anmodet om å ta imot, sier Persen sier til avisa.

Hun legger til at de regner med å nå målet om bosetting av 23.000 flyktninger.

Noen kommuner sier de kan ta imot flere enn de blir bedt om, mens andre varsler at de kan ta imot færre.

Mangel på nok skole- og barnehageplasser, kommunale boliger, tolker, lærere, leger, med mer blir pekt ut som årsaker til at blant annet Ulvik kommune sier de ikke kan ta imot så mange som de har blitt anmodet til. Ordføreren legger til at det kan være at de kan ta imot flere på sikt.