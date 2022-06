Flere i Søgne og Songdalen vil bli i Kristiansand

I Songdalen er kun 39 prosent for at den gamle kommunen skal gjenoppstå og skilles fra nye Kristiansand, mens andelen som vil beholde dagens storkommune, har økt fra 31 til 49 prosent. Det viser en spørreundersøkelse Respons Analyse har gjort for Fædrelandsvennen.

I Søgne er det fortsatt et marginalt flertall for skilsmisse med Kristiansand, men også her er stemningen betydelig endret. I november i fjor var det 59 prosent som ville at Søgne skulle skilles ut som egen kommune. Nå er dette nede i 48 prosent. På den annen side vil hele 43 prosent beholde dagens Kristiansand.

I gamle Kristiansand er det også klart flest som vil beholde dagens kommune, viser undersøkelsen. Der er 63 prosent mot deling. Ser man hele nye Kristiansand under ett, er det et klart flertall på 60 prosent som vil beholde dagens storkommune.

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) utelukker ikke at stemningsendringen kan skyldes den statlige innblandingen i saken.

– Det kan være, og jeg tror heller ikke av folk i Søgne ønsker å være et symbol for reversering, sier han til Fædrelandsvennen.

