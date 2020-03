Flere hundre tusen rein trues av sultedød

Den pågående beitekrisen gjelder hele Troms og Finnmark fylkes og deler av Nordland. Også i Trøndelag er situasjonen kritisk, men det er ennå ikke beitekrise, skriver NRK.

– Helt siden midten av januar har vi vært tvunget til fôre reinen og det er dyrt. Vi er blitt lovet støtte til merkostnadene. Disse pengene har vi ennå ikke sett, sier reineier Piera Ailo Sara i Kautokeino til rikskringkasteren.

For ham har beitekrisen betydd 70-80.000 kroner ekstra til fôr, og da har han ikke regnet med fraktkostnadene.

Årsaken til beitekrisen er at mye snø skaper trøbbel for reinen når den skal komme gjennom til reinlavet. Det er heller ingen løsning å flytte reinen ut mot kysten, fordi det også der er store mengder snø og is.

– Nærmere 200.000 rein og flere hundre reineiere er berørt. Det er nå høyst nødvendig at staten går inn med krisemidler for å forhindre reindød og dyrelidelser, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad til NRK.

Under forhandlingene om årets reindriftsavtale mellom staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), ble de enige om å overføre 10 millioner kroner til et fond for kriseberedskap – en økning på drøyt sju millioner kroner. Støtte fra dette fondet skal brukes til innkjøp av fôr.