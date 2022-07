Flere humledronninger dør langs trafikkerte veier

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har undersøkt død blant humledronninger langs veien. Blomstrende veikanter kan være til fordel for insekter, men trafikken kan være en risiko for dem, er konklusjonen.

De fant ikke flere døde humledronninger langs artsrike veikanter. Antallet døde humledronninger økte imidlertid med trafikken.

Viktig for miljøet

Insekter som humler og bier spiller en viktig rolle for miljøet. De små pollinatorene sprer nemlig blomstens forplantningsmidler, noe som gjør at planter kan spre seg, spire og vokse.

I en nylig publisert studie viste forskere ved SLU at færre humledronninger dør langs artsrike veikanter enn langs mer vanlige gresskledde veikanter. Resultatene taler mot at artsrik veikant fungerer som økologiske feller.

– Hvis de hadde vært økologiske feller, ville man forvente å finne flere døde humledronninger langs denne typen veier. Det gjorde vi ikke, tvert imot, sannsynligheten for å finne en død humledronning langs en artsrik veikant var lavere, sammenlignet med vanlige veikanter, sier Juliana Dániel-Ferreira, forsker ved SLU som ledet forskningen, i en pressemelding.

1 til 31 prosent dør

I studien beregner de at mellom 1 og 32 prosent av humledronninger i områder med mye trafikk langs svenske veier, kan dø.

Studien viser at blomstrende veikanter kan være gode miljøer for pollinatorer så lenge det ikke er for mye trafikk. Forskerne foreslår derfor å prioritere veikanten langs lite trafikkerte veier når de skal lage områder for humlen å utfolde seg i.