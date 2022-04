Flere brudd på dyrevelferden i fjor

Mattilsynet gjennomførte tilsyn med 3128 dyrehold i fjor. I nesten 80 prosent av tilfellene førte de tilsyn med dyrevelferden.

– Antallet tilsyn er noe lavere enn i 2020, men vi utnytter ressursene våre best mulig ved å føre mest tilsyn der risikoen for dårlig dyrevelferd er størst, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd ved Mattilsynets hovedkontor.

Samtidig opplevde de en økning i brudd på regelverket på seks prosentpoeng, og det endte dermed med brudd i 45 prosent av tilsynene.

– Andelen regelverksbrudd må vurderes i lys av at vi går oftere på tilsyn i dyrehold vi mener har størst risiko for dårlig dyrevelferd, sier Knævelsrud.

Få alvorlige brudd

Det er likevel få alvorlige brudd på dyrevelferden. De registrerte alvorlig vanskjøtsel i 29 dyrehold i fjor, en økning på seks sammenlignet med 2020. Om lag halvparten av de alvorlige bruddene var knyttet til kjæledyr.

Mattilsynet mottok rett over 12.000 bekymringsmeldinger i 2021.

– Særlig for kjæledyr gir slike varsler oss viktig informasjon for å kunne avdekke dårlig dyrevelferd. For produksjonsdyr bruker Mattilsynet også andre metoder for å identifisere utsatte dyrehold, som for eksempel kunnskap fra tidligere tilsyn, registreringer Mattilsynet gjør på slakteriene, og informasjon fra organisasjoner og andre myndigheter innen landbruket, sier Knævelsrud.

45 millioner døde laks

Den klart mest tallrike produksjonen i Norge er oppdrettslaksen. Og fisk er omfattet av dyrevelferdsloven.

Knævelsrud sier det dessverre er god grunn til å diskutere om kravet at laksen ikke skal utsettes for unødvendige påkjenninger og belastninger blir oppfylt. 300 millioner laksesmolt settes hvert år ut i norske sjøer. Om lag 15 prosent av fisken døde i fjor.

– Mattilsynets overordnende målsetting er å bidra til en havbruksforvaltning som først og fremst ivaretar hensynet til fiskens helse og velferd. Samtidig er vi opptatt av at vi ikke er til unødig hinder for næringens utvikling og drift, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud.