Fleire unge enn eldre er misnøgde med julemenyen

Undersøkinga viser at det er flest unge som helst vil ete noko anna enn det dei får servert julaftan. Av dei under 30 år svarar 22 prosent «nei» på spørsmål om dei et det dei har mest lyst på, på julaftan. Av dei over 50 et ni av ti det dei har mest lyst på.

– Det er ikkje så overraskande. Unge avgjer nok i mindre grad menyen som gjester og er kanskje ikkje like opptatt av tradisjonar, og det er blant unge vi finn flest vegetarianarar, seier kommunikasjonssjef i Meny, Nina Horn Hynne, i ei pressemelding.

Ei anna undersøking frå MatPrat viser og at 44 prosent av nordmenn et ribbe julaftan, medan pinnekjøt er på andreplass med 34 prosent. Fem prosent et kalkun, tre prosent torsk og to prosent svinesteik.