Fleire tar til orde for raskare gjenopning i smittefrie kommunar

Tal frå Folkehelseinstituttet syner at nesten 100 kommunar framleis er utan koronasmitte.

– Det har vore rett med nasjonale reglar fram til no fordi ein har hatt behov for å få epidemien under kontroll. Så trur eg vidare framover at det må gå an å sjå på ei geografisk differensiering, seier ordførar Alfred Bjørlo i Stad kommune i Vestland til Nynorsk pressekontor.

Stad er ein av kommunane som framleis ikkje har påvist smitte blant innbyggjarane.

– I store delar av landet er det veldig lite smitte. Ein kan vurdere om ein skal ha strengare reglar på stadar og i regionar med mange smittetilfelle, der ein framleis ikkje har epidemien under kontroll, seier Bjørlo.

Reglane har halde talet nede

Bjørlo trur dei strenge nasjonale reglane ein har hatt til no, har bidrege til å halde smittetalet nede i Stad.

– Den store fordelen med felles nasjonale reglar er at det er lett å få folk til å forstå og respektere dei. Det ser eg i eigen kommune der det ikkje er påvist smitte. Her har heile tida folk vore opptekne av å følgje og respektere reglane, fortel han.

Fram til nyleg har det òg vore eit nasjonalt hytteforbod som har gjort det ulovleg å overnatte i hytter utanfor eigen kommune. Måndag blei forbodet oppheva, men Bjørlo trur ikkje det vil gi store utslag på smittetala i Stad.

– Eg trur ikkje det vil få dei store utslaga så lenge folk respekterer dei generelle enkle reglane med å halde avstand og ha god hygiene. Eg trur det vil vere fullt handterleg i vårt tilfelle i alle fall, seier han.

Kommunelege vil opne alt

Kinn kommune i Vestland har påvist 9 tilfelle av korona, men no har det ikkje blitt påvist nye tilfelle på fleire veker. Kommuneoverlege Jan Helge Dale i kommunen er blant dei som tar til orde for større lette i tiltaka i kommunar med lite smitte.

– Å sitte heime i våre eigne hus for å stogge smitta har jo veldig liten effekt når det er lite smitte. Då kunne vi like greitt ha gått på jobb og skule. Nasjonale faglege myndigheiter gav jo råd om å opne med ein gong. Politikarane ville gjere det gradvis. Det er kanskje rett i dei store byane, men hos oss ville det vore ganske ufarleg å opne alt saman, sa han til NRK måndag.

Utsira kommune i Rogaland er ein av kommunane som førebels er utan smitte. Ordføraren fryktar at å lette på hytteforbodet kan føre til smitte i kommunen.

– Vi er heldige som bur så isolert. Dei kunne ha venta litt lenger med å oppheve hytteforbodet. Folk her er skeptiske og fryktar at det skal ramle inn med hyttefolk. Vi blir ikkje like trygge lengre, seier ordførar Marte Eide Klovning til NRK.

Nasjonale tiltak er viktig

Helse og omsorgsdepartementet opplyser at unntak frå dei nasjonale retningslinje kan bli vanskeleg å handtere.

– Vi har sett i verk ei rekke nasjonale tiltak og reglar i samband med utbrotet av Covid-19. For å behalde kontroll over smittespreiinga, er det viktig at vi i all hovudsak har dei same reglane og tiltaka over heile landet, opplyser statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet til Nynorsk pressekontor.

– Dette er ein avgjerande faktor for at den gradvise opninga av samfunnet skal skje kontrollert og trygt. Dersom vi opnar for mange unntak vert det vanskeleg for innbyggjarane og kommunane å handtere, seier ho.

