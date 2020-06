Fleire reiste med tog i Noreg i fjor

Samtidig vart talet på passasjerkilometer redusert med 0,2 prosent til 3,7 milliardar kilometer, viser tal frå jernbanetransportstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Årsaka til at fleire reiste med tog, men at talet på reiste kilometer gjekk ned, er at fleire reiste kortare strekningar. I 2019 var den gjennomsnittlege reiselengda til ein togpassasjer 46 kilometer, mot 48 kilometer i 2018.

Annonse

I fjor gjekk òg transport av gods med jernbane ned med 1,2 prosent frå 2018. Dette kjem i hovudsak av lågare import, ifølgje SSB. Totalt vart 35,5 millionar tonn gods frakta med jernbanen i 2019.

Godstransporten med tog innanriks auka med 6,8 prosent, medan transport av gods ut av landet med tog auka med 15,9 prosent frå 2018 til 2019.

(©NPK)