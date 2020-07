Fleire hundre grisar døde i brann. Slik jobbar organisasjonane for å hindre at det skjer igjen

Onsdag brann to av bygningane på ein gard ved Tretten i Gudbrandsdalen ned til grunnen. Der var det mellom 450 og 500 grisar. Om lag 150 av dei vart redda ut, men dei fleste må mest truleg avlivast.

No vil Norges Bondelag rette fokus mot brannsikring for å sørge for at dette ikkje skjer igjen.

– Vi i næringa prioriterer brannvern i landbruket høgt, og jobbar aktivt med risikodempande tiltak, seier styreleiar i Bondelaget, Frøydis Haugen, i ein e-post til Nationen.

Førebyggande tiltak

Fleire organisasjonar er representerte i Landbrukets brannvernskomite, mellom anna Bondelaget, Mattilsynet, Matmerk og fleire forsikringsselskap.

Dei har tre hovudtiltak for å hindre brann i landbruket:

1. Unngå branntilløp

Fjerne brannfarlege el-feil, som er årsaka til 70 prosent av branntilløp i driftsbygningar, med utvikling av ein skreddarsydd brannførebyggjande el-kontroll med varmesøkjande kamera og sertifisering av el-kontrollærar for dette.

2. Tidleg varsling

Brannalarm med varsling til telefon gir moglegheit til å sløkke branntilløp raskt, og om lag 16.000 bønder har montert ein utringar etter at satsinga på dette starta i 2016.

3. Effektiv sløkking

Sidan 2016 har over 6.000 bønder og naturbrukselevar delteke på kurs i brannførebygging og praktisk øving på brannsløkking.

Har redusert talet på brannar

I perioden 2005 til 2014 var det i snitt 30 husdyrbrannar i året. Ifølge Bondelaget har desse tre tiltaka redusert talet på brannar. I 2019 var det tre brannar, og hittil i år har det vore fire.

– Næringa har i årevis jobba med brannførebyggande tiltak, og vi ser at det fungerer. Husdyrrom utset innreiing og elektriske komponentar for heilt spesielle utfordringar. Utdanning og kunnskapsbygging blant montørar og byggplanleggarar er avgjerande, seier Haugen.

Haugen seier det er viktig å ta vare på dei som står att etter ein slik brann.

– Det er ei enorm påkjenning for dei som blir ramma. Inntrykka er så sterke at vi andre knapt kan fatte det. Rett etter ei krise bør ein skjerme dei ramma. Bondelaget og andre i landbruket prøver å ta vare på dei på best mogleg vis, seier ho.

– Alle innspel er viktige for å unngå branntilløp, men samtidig er det viktig at vi held debatten på eit nivå der ikkje enkeltpersonar blir ramma. Vi set pris på at andre engasjerer seg og har meiningar om dette viktige arbeidet. Norges Bondelag tek gjerne denne diskusjonen på vegner av næringa, seier ho.

Landbrukets brannvernskomite jobbar for ein nullvisjon for å hindre tap av liv og materielle verdiar i landbruket.