NRK

Sekretær Terje Strømmen i Norsk brannmannsforum stadfestar overfor statskanalen at mangelen på ungdom i bygdene er ei utfordring i heile landet. Han peikar på at ein måte å løyse det på er å utvide radiusen for kor langt unna brannstasjonen konstablane kan bu.

