Flåtten er mer fryktet enn rovdyr

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i studien «Erfaringer med ulv» sett på hvilke dyr folk frykter mest å møte i naturen.

I studien går det fram at de dyrene som respondentene frykter mest å møte i naturen er flått (71 prosent føler en viss eller stor frykt) og bjørn (70 prosent føler en viss eller stor frykt).

Frykten for å møte ulv derimot, er betydelig lavere. 57 prosent føler en viss eller stor frykt. Av disse uttrykker 24 prosent stor frykt.

Folk er mye mer redd for flått enn den reelle risikoen er. Yvonne Karlsen, biolog ved Flåttsenteret i Arendal.

– Økende problem

– Folk er nok redde fordi det er en reell mulighet for alle å ha blitt av flått. Men folk overestimerer risikoene, sier Yvonne Kerlefsen, biolog ved Flåttsenteret i Arendal.

Erfaringsmessig er det slik at personer som bor der det er mye flått, er mindre redde for flått, forklarer Kerlefsen.

– Undersøkelser viser at kun to prosent av alle flåttbitt fører til sykdom, sier Kerlefsen.

– Borreliose er den vanligste flåttborne sykdommen. Hvert år får rundt 7000 i Norge utslett rundt flåttbittet som er det vanligste symptomet på borreliose. 438 personer fikk mer alvorlig Borreliose-infeksjoner i fjore, sier Kerlefsen.

– Flåtten diskriminerer ingen, og flåttbitt er vanlig i Norge. Nettopp derfor er den nok også fryktet. Flåtten er veldig utbredt og finnes langs hele kysten og inn langs fjordene. Det er generelt mye flått, og det er et økende problem, sier Kerlefsen.

Hun tror at flåttens eksponering i mediene og manglende kunnskap om flått er mye av årsaken til at folk frykter den.

– Folk er mye mer redd for flått enn den reelle risikoen er. Men for dem som blir syke, kan det være alvorlig. I fjor var det 16 stykker som fikk TBE-virus etter flåttbitt, sier Kerlefsen.

I verste fall kan TBE-virus føre til hjernebetennelse.

– Mer omstridt

Forsker ved NINA, Ketil Skogen, mener det er flere årsaker til at flåtten er mer fryktet enn både bjørn og ulv.

– De fleste vet at flått kan være smittebærer, og dette har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Når det gjelder bjørn er det nok fordi fagfolk er enige om at den kan være farlig, i motsetning til ulv, som normalt ikke anses som farlig for mennesker. Vi har jo konkrete tilfeller i Sverige og Finland der folk har blitt drept av bjørn i nyere tid, sier Skogen.