Fjøsmøkk beskytter mot tarmkreft, ifølge ny forskning

Det er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Veterinærhøgskolen som har gjort et forsøk hvor de kom til denne konklusjonen.

I en pressemelding skriver de at folk som vokser opp og bor i et gårdsmiljø tett på husdyr, har vist seg å ha lavere forekomst av visse sykdommer som allergi og astma. Ifølge pressemeldingen kan noe av forklaringen være at slike miljøer påvirker tarmens bakterieflora på en gunstig måte, og at bakteriefloraen påvirker immunforsvaret.

Nå har forskerne ved NMBU undersøkt om også samme mekanisme kan gjelde for mus.

Andre bakterier

Musene fikk leve noen måneder i grisebinger. I bingene gjenskapte forskerne et miljø som husmusa liker å bo i, med jord og frisk møkk fra kyr, hester, griser og høns. Dermed kunne musene grave seg jordganger og bol, slik de ville gjort i naturen, og de fikk i seg helt andre bakterier enn de ville møtt i et hygienisk laboratoriemiljø.

Dette viste seg å påvirke bakteriefloraen i tarmen til musene.

– Fjøsmiljøet gjorde at bakteriene i tarmen fikk en ny sammensetning. Vi fant også at immunceller i fjøsmusenes tarm viste tegn til å ha jobbet mer enn hos de rene musene, forteller doktorgradsstipendiat Henriette Arnesen i pressemeldingen.

Det ble gjennomført to eksperimenter, med husdyrmøkk fra forskjellige gårder, og det viste seg at musene i de to forsøkene utviklet ganske forskjellig tarmfora.

Tydelig beskyttelse

I studien beskriver forskerne funnene som tydelige.

Sammenhengen mellom tarmflora og risiko for kreft ble også påvist gjennom to forsøk, med ulike metoder. I det ene forsøket avlet de fram mus med en liten genetisk defekt som gjorde at de spontant utviklet tarmkreft.

I det andre forsøket ble musene utsatt for en blanding av kreftfremkallende midler.

Begge forsøkene ga det samme resultatet.

– Vi kunne se at fjøsmusene mistet mindre vekt enn de rene musene, og da vi studerte tykktarmen etter avliving, fant vi enten færre eller mindre alvorlige tegn til kreftutvikling, sier Arnesen.

Trenger ikke gjelde mennesker

Forskerne ved NMBU påpeker at selv om tarmbakterier har vist seg å kunne beskytte mus mot tarmkreft, trenger ikke samme mekanisme å gjelde for mennesker.

– Få mennesker lever så hygienisk som en laboratoriemus, så vi må være forsiktige med å sammenligne helt direkte, sier førsteamanuensis Preben Boysen, som også var med og ledet forsøkene.

Boysen understreker at til tross for disse funnene er det viktig å være nøye med hygiene, spesielt nå når pandemien herjer.

– Men kanskje vi ikke skal være så redde for å la tarmen få litt mer kontakt med jord og dyr til vanlig, sier han.