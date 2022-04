Fjøs overtent i Eidsdal - 17 kuer brant inne

Politiet opplyste om brannen i fjøset i Eidsdal på Sunnmøre ved 14.30-tiden på Twitter.

– Det er ikke kontroll på brannen. Det er fullstendig overtent, opplyste Paul Olav Vestre ved 110-sentralen til NRK klokka 14.40.

Klokka 15.17 ble det meldt at det er kontroll på stedet, og at det ikke er fare for spredning til hus eller andre bygninger i området.

17 kuer omkom

Men dyrene stod ikke til å redde.

– Det var dessverre ikke mulig å få ut de 17 dyrene, sier operasjonsleder John Bratland til NTB.

Politiet opplyser at det var et vitne som meldte fra om brannen klokka 14.09, og at eier av fjøset er varslet. Årsaken til brannen er ikke kjent.

Etterslukker brannen

Brannvesenet driver med etterslukking, melder NRK.

– Brannvesenet fra Geiranger og Valldal reiser nå tilbake til sine stasjoner, men brannvesenet fra Eidsdal blir på stedet utover ettermiddagen, sier Paul Olav Vestre ved 110-sentralen klokka 16.15.