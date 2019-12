Fjordhest-NM får likørpengar i gåve

Kremlikørprodusenten Fjording på Sandane i Gloppen gir kvart år 1 dollar for kvar selde 0,5-litersflaske til fjordhestvenlege initiativ. Ideen er å gi eit klapp på skuldra til lag, organisasjonar og personar som bidreg positivt til å ta vare på den trua norske hesterasen.

Kunngjeringa av kven som får midlane for 2019-salet vil først skje på vårparten, men det er gjort eit unntak med Noregsmeisterskapen.

– Eg veit at å arrangere noregsmeisterskap krev mykje planlegging. Vi gjorde dette unntaket no slik at NM-arrangøren kunne få litt ekstra tid til å tenke ut kva midlane kan brukast til, seier gründer Øyvind Løkling i Fjording i ei pressemelding.

NM i Fjordhest er eit årleg høgdepunkt for mange i fjordhestmiljøet. Hest og ryttar blir testa i greinene sprang, dressur og køyring.

– Fjording ser på dette arrangementet som eit fantastisk utstillingsvindauge for fjordhesten. Her får ein prov på dei mange flotte brukseigenskapane, og ikkje minst gleda knytt til å halde på med denne rasen. Og det vil vi sjølvsagt støtte, seier Løkling.

Kva totalpotten blir for årets omsetning er ikkje endeleg klart. Løkling har von om at den kan bli ein stad rundt 125.000 kroner. I så fall blir det nesten ei tredobling frå i fjor.