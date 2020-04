Koronasituasjonen gjør det vanskelig for storviltjegere å avlegge skyteprøve. Derfor åpner Miljødirektoratet nå for at skyterprøven fra i fjor skal gjelde under årets jakt.

Det melder direktoratet i en pressemelding.

– Dette er en pragmatisk løsning i år for å innfri de smittevernrestriksjonene som gjelder og samtidig kunne gjennomføre høstens jakt, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

For å delta på storviltjakt må jegere avlegge og bestå en skyteprøve årlig. Åpningen for at fjorårets prøve gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020.

Selv om det skulle komme lettelser i restriksjonene etter 15. juni, vil deler av skytesesongen allerede være over. Det vil øke presset på skytebanene ytterligere og igjen gjør det vanskeligere å gjennomføre gode smitteverntiltak, skriver Regjeringen på sine egne sider.