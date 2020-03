Fjellrevbestanden tredoblet

I 2018 var det 58 kull med fjellrever i Norge, og totalt 301 valper. Dette var et rekordår for fjellreven.

Det var det derimot ikke 2019. Da falt antallet kull til 26 og antallet valper var nede på 129.

– Det er en signatur i fjellrevens økologi at antall kull og kullstørrelse følger smågnager-svingningene. Hvis vi ser over flere år er fjellrevbestanden i sterk vekst, takket være bevaringstiltak, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Bestanden tredoblet på 11 år

Samtidig som antallet valper ble mer enn halvert, gikk derimot antallet voksne fjellrev registrert opp.

I 2019 ble det registrert hele 212 unike voksne fjellrev i Norge fra DNA. Til tross for et dårlig smågnagerår i Sør-Norge, og nedgang i antall ynglinger på landsbasis, er minimum estimert bestandsstørrelse (antall voksne identifisert med DNA) stabil eller stigende sammenlignet med i fjor.

Disse prøvene gjøres via DNA-analyser av avføring, og antallet prøver har vært langt høyere i 2018 og 2019 enn tidligere. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget en bestandsmodell, som viser at antallet voksne fjellrever i Norge er på omtrent 280 stykk. Dette er tre ganger så mange som i 2008.

Fjellreven er en kritisk truet art i Norge, og var før andre verdenskrig i fare for å bli utryddet her i landet. Ifølge Store norske leksikon skyltes dette høye skinnpriser og hard jakt, samt at rødrevbestanden har økt.

Rødreven jakter på samme byttedyr som fjellreven.

Kun to kull i Sør-Norge

En av utfordringene med å få opp bestanden av fjellrev tilbake til normalen har vært de store svingningene i antallet valper, slik som man ser fra 2018 til 2019.

Nedgangen i antallet kull var spesielt stor i Sør-Norge, der smågnagerbestanden var helt på bunn i fjor. Kun to valpekull ble registrert i Sør-Norge i fjor, mot 23 året før.

Viktigste kilde til næring for reven er lemen og andre smågnagere.

"I flere fjellområder i Norge ble det registrert en lengre periode med ustabile svingninger og forekomst av smågnagere på 80- og 90-tallet, men den karakteristiske 3-4-årige syklusen har kommet tilbake i nyere tid. Overvåkingen viser også at smågnagersyklusen, og dermed fjellrevdynamikken, varierer betydelig fra sør til nord", skriver direktoratet.