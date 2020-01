Fjærfeeier til Mattilsynet-ansatt: "Jeg skal slakte dere"

Det var høsten 2018 at Mattilsynet kom på uanmeldt inspeksjon hos dyreeieren i Viken, etter å ha fått en bekymringsmelding om dyreholdet. Mannen holdt kyllinger, haner og høner i et slags uthus på eiendommen.

Inspektøren på stedet varslet mannen om forhold som måtte forbedres, blant annet var dyretettheten i fjærfehuset for høyt og strøet som dyrene gikk på måtte skiftes oftere.

Ringte Mattilsynet

Mattilsynet ga mannen frist til å komme med en uttalelse på vedtaket, men dagen etter at fristen gikk ut kom det i stedet en telefon fra mannen i 60-årene.

Hos Mattilsynet var det en annen inspektør som tok telefonen, og til denne ansatte uttalte mannen "jeg skal slakte ham", "jeg skal slakte dere", "jeg skal slakte dere, ikke skyte, men slakte langsomt" og "det er bare å kontakte politiet, jeg skal slakte dere alle sammen" eller lignende.

Inspektøren som tok telefonen opplevde mannen svært truende, og valgte derfor å ikke sette han til inspektøren som var på inspeksjonen.

"Tiltalte presenterte seg ikke på telefonen, men vitnet slo opp tiltaltes telefonnummer på Gulesider og fant ut at det var tiltalte som ringte. Dette forstod hun også ut fra at hun hadde vært borti saken noe tidligere, samt at det ut fra det tiltalte sa på telefonen utvilsomt var knyttet til hans fjærfehold", står det i dommen.

Drapstrusler

Inspektøren sa i retten at hun opplevde mannens uttalelser som drapstrusler og spurte også mannen om dette kunne regnes som trusler. Dette bekreftet mannen, og han sa hun bare kunne kontakte politiet.

Selv benektet mannen for å ha truet inspektøren i Mattilsynet. Han var ikke selv til stede under selve tilsynet, da han var sengeliggende og syk. Han sier han ikke husker å ha ringt Mattilsynet, og mener dette skyldes sykdommen.

I retten påpekte mannens forsvarer at retten ikke kunne være sikker på at det faktisk var mannen som ringe, noe retten mener det ikke er tvil om.

Mannen var tiltalt etter straffelovens paragraf 155: "for ved trusler å ha påvirket en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søkt å oppnå dette."

Trusler mot offentlig tjenestemann straffes med bot eller fengsel i inntil tre år. I dette tilfellet ble mannen dømt til fengsel i 15 dager av Heggen og Frøland tingrett. Han ble ikke dømt til å betale saksomkostninger, på grunn av mannens økonomiske situasjon.