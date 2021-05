Fiskeriministeren blar opp 13 millioner for å få flere unge til å spise fisk

Av potten på 13 millioner kroner går 10 millioner til kostholdsprogrammet Fiskesprell som blant annet holder kurs for ansatte i barnehager og skoler.

– Gode kostholdsvaner etableres tidlig i livet. Å sørge for gode vaner er derfor en viktig investering. Sjømat er både sunt, godt og noe vi må spise mer av i fremtiden. Økt konsum av sjømat er bra både for miljøet og for befolkningens helse, sier Ingebrigtsen.

I tillegg skal 3 millioner kroner fordeles til prosjekter som skal gi barn og unge gode opplevelser med fisk og sjømat.

Både institusjoner, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner i Norge kan søke om midler til slike prosjekter.

