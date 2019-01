Fiskarlaget ikkje nøgd med nye lusereglar

– Etter vår oppfatning er dette berre eit steg i positiv retning. Regelverket er framleis langt frå godt nok, seier leiar Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag i ei pressemelding.

Fiskarlaget har tidlegare etterlyst strengare reglar for dumping av kjemikaliar mot lakselus. Organisasjonen har særleg vore bekymra for at kjemikaliar mot avlusing har blitt sleppte ut ved rekefelt.

Ifylgje dei nye reglane skal lusebehandlinga i anlegg som ligg nærmare enn 500 meter frå rekefelt og gytefelt, skje i brønnbåt, og avlusingsvatnet skal sleppast ut minst 500 meter unna desse felta.

Det meiner Fiskarlaget er for liten avstand. Organisasjonen peikar på at Fiskeridirektoratet i høyringa for det nye regelverket for lusemiddel meinte avstanden til rekefelt og gytefelt burde aukast til minimum 1.000 meter.

– Ny forsking viser at også hydrogenperoksid, som tidlegare blei vurdert som eit relativt «ufarleg» kjemikalie, har skadepotensial i fleire kilometer unna utsleppsstaden, skriv Fiskarlaget som oppmodar departementet til å ta meir omsynet til kor giftige desse kjemikaliane er for livet i havet.

Sjølv om utsleppa av kjemikaliar mot lakselus har gått ned dei seinare åra, hevdar Fiskarlaget at det framleis blir brukt ti gonger meir avlusingskjemikaliar enn i 2007 og at utslepp av kjemikaliar frå avlusing framleis er eit stort problem.