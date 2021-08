Fire hus evakuert i gressbrann i Øygarden

Gressbrannen startet ved Kauslandsmyra, men det er fare for at den kan spre seg. Vest politidistrikt varslet på Twitter rundt klokken 14.45 at vind har ført til at brannen nå beveger seg nordover mot Stølastegen boligområde.

– Det blåser en del og er fare for spredning. Vi setter nå i gang med evakuering av et boligområde som heter Stølastegen. I første omgang er det snakk om fire hus, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Det skal være snakk om brann i gress og kratt opp mot et skogområde, som startet etter bålbrenning i området, opplyser politiet.

(©NTB)