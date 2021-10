Fire av ti forbrukere føler seg lurt i butikken

– Åpenbart ikke godt nok, sier Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Mange forbrukere ønsker å handle mat basert på norske råvarer, men kan på grunn av uklar merking ende opp med kjøtt fra Tyskland, blomkål fra Nederland eller salat fra Spania. I mange tilfeller kommer det ikke en gang frem av emballasjen hvor produktet kommer fra, mener Forbrukerrådet.

Instefjord påpeker at plasseringen av produktene i butikk er med på å skape forvirring.

– Når emballasjen for kjøtt fra Norge og kjøtt fra Tyskland er identisk og plasseres side om side i butikkhyllene, ender forbrukere med ønske om å kjøpe førstnevnte gjerne opp med to ting.

– Feil produkt og følelsen av å ha blitt lurt. Flere produkter er også merket med et norsk flagg og informasjon som for eksempel at et brød er «bakt i Norge», sier Instefjord, og understreker:

– Det gir ikke forbrukeren informasjon om hvor ingrediensene kommer fra, noe som åpenbart er viktig for nordmenn når de handler mat, sier Instefjord.

Trodde hun kjøpte norsk kjøttdeig

Marte Jensen (24) kommer fra Hamar og er egentlig ikke så opptatt av hvor maten kommer fra. Hun tar det for gitt at ferskvarer kommer fra Norge når hun handler, derfor sjekker hun ikke alltid.

– Men en gang skulle jeg kjøpe fersk kjøttdeig. Da jeg var i ferd med å legge varen i kurven så jeg at den var fra Tyskland. Jeg la den tilbake og kjøpte norsk. Den lå blandet sammen i disken med de norske produktene, så jeg ble forvirret.

Derfor kan hun skjønne at det er lett å la seg lure.

Forbrukerrådet: - Dette er åpenbart for dårlig

Forbrukerrådet tolker i disse dager resultatene av en undersøkelse av befolkningen om opplevelse av, og holdning til hvordan mat merkes med opprinnelsesland. Foreløpige tall viser at 41 prosent av norske forbrukere har følt seg lurt når de har handlet råvarer de trodde var av norsk opprinnelse.

– Forbrukerrådet mener at dette åpenbart er for dårlig, sier Instefjord.

– I mange tilfeller kommer det ikke en gang frem av emballasjen hvor produktet kommer fra, sier han.

Han refererer til undersøkelsen, der det kommer frem at nesten halvparten av forbrukerne mener det er viktig at opprinnelsesland kommer godt nok frem på pakningen og emballasje.

Ble dårlig av tysk kylling

Kaj Zielinski (28) er født i Sverige, men bor nå i Oslo. Han er spesielt opptatt av hvor kjøtt kommer fra på grunn av antibiotika.

– Norge og Sverige er best på lite bruk av antibiotika. Men i Sverige har de tydligere merking. I Norge kan det være forvirrende hvor jeg finner det jeg skal ha.

I helgen skulle han kjøpe parmesan og gikk bort til ostedisken. Der fant han ikke det han lette etter.

– Osten lå i en egen boks, langt unna ostedisken.

Han føler seg ikke direkte lurt av butikkene, men forvirret.

– Noe emballasje kan jeg ikke se gjennom. Dessuten ser pakningen av og til stor ut, men innholdet er lite. Kunder går jo gjerne til det som ser størst ut og er billigst. Der kan man la seg lure.

Han pleide å kjøpe mye mat i Polen før.

– En gang kjøpte jeg en kylling som var så diger at jeg skjønte den var blitt pumpet med både det ene og det andre. Jeg tipper det var mye antibiotika i dyret, men spiste den. Det tok nesten tre måneder før magen min ble som før, sier Zielinski.

Må bli enklere for forbrukeren i butikken

Ettersom nesten halvparten av norske forbrukere har følt seg lurt av for dårlig opprinnelsesmerking er dagens ordning åpenbart ikke god nok, sier Instefjord i Forbrukerrådet.

– Noen ønsker biff fra Tyskland, andre vil ha biff fra Norge – poenget er at det må bli enklere for brukere å ta opplyste valg når vi handler maten vår.

Han mener at dagligvarebutikker og matvareprodusenter må lytte til kundene sine og merke emballasjen tydeligere med opprinnelsesland.

– At kjøttdeigpakkene med kjøtt av ulik opprinnelse ikke ligger hulter til bulter i ferskvaredisken er også et godt grep for å unngå misforståelser før bedre merking er på plass, sier Instefjord.