Finlands jordbruksminister vil at landet skal vera soyafritt innan 2025

Ifølgje jordbruksminister Jari Leppä i partiet Centern kan import av soyabasert fôr fjernast heilt ved å legge til rette for meir dyrking av proteinrike kornsortar. Viss ein får på plass dyrking av 80.000 hektar bondebøner er mykje gjort, skriv Svenska Yle.

– Det er mindre enn 4 prosent av Finlands dyrkbare jord, seier Leppä.

Viss Finland skal bli heilt soyafritt utelukkar ikkje dette berre soya i fôr, men også at menneske kan bruke det i mat. Dette har Leppä seinare gått ut og sagt at ikkje var tanken hans då han kom med utsegna. Den handla berre om soyabasert fôr.

På rett veg klimamessig

Bakgrunnen for forslaget er at Leppä meiner at Finlands klimamål ikkje blir oppfylte så lenge ein har import av soya til Finland frå USA og Brasil. I ei pressemelding skreiv han at importen av soyabasert fôr har auka betrakteleg i Finland det siste tiåret.

Soya er ei viktig kjelde til protein, men ifølgje ministeren har fôrindustrien gjort store framsteg ved å erstatte importert fôr med fôr som kan produserast med råvarer frå Finland.

– Finsk kjøt og mjølk produserast utan soya allereie, og korn me kan produsere her heime er ei god kjelde til protein, seier Leppä.

– Me er på veg i rett retning når det gjeld klimaendringar og mattrendar. Me har stort potensial i proteinrike vekstar. Viss me klarar å vera sjølvforsynte med protein ville det støtte lønsemda i landbruket, seier han vidare.

Ertar vegetarianarar

Veganforbundet i Finland reagerer på utsegna til Leppä. Formann Karla Loppi kallar den underleg.

– Det høyrest rart ut. Det er bra at me aukar produksjonen av proteinavlingar i Finland, men kvifor skal soya vera den einaste maten som ikkje kan importerast til Finland? Soya er god mat, den har ei utmerka samansetting av aminosyrer og mange produkt er laga på soya. Ein begynnar å lure på om det berre er for å erte vegetarianarar, seier Loppi.

Ifølge Loppi er det framleis positivt at Finland ville auke dyrkinga av bondebøner.

– Bondebøna er ei fantastisk plante og eg håpar verkeleg på meir dyrking av den her i Finland, men realistisk sett er ikkje menneskeleg konsum av soya eit klimaproblem for Finland. Viss me er på veg mot ei framtid der folk ikkje et kjøt, må me openbert importere meir soya til Finland, men eg trur ikkje det vil skje i nærmaste framtid, seier Loppi.