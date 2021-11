Fikk kraftig kritikk for treskje: Nå er Tines nye skje på plass

Tine fikk i høst mye kritikk for sin midlertidige treskje som fulgte med yoghurter og andre meieriprodukter.

Nå er en ny og permanent skje på plass på God morgen-yoghurten i noen få butikker. Det forteller leder for bærekraft i Tine, Bjørn Malm, til Nationen.

– De første butikkene fikk den nye skjeen for to-tre uker siden. I første omgang er det bare meieriet vårt på Tunga i Trondheim som har den. Underleverandøren vår klarer ikke å levere alle skjeene på en gang, men på nyåret ser vi for oss at den er på plass på alle produkter som skal ha den, sier han.

– Har fått positive tilbakemeldinger

Den nye skjeen er laget av bambus og kommer i to deler. Skjeen har blitt lengre, og er nå pakket inn i papir, ikke plastfolie som den gamle skjeen.

– I tillegg er utformingen på skjeen annerledes. Den ene siden av skjehodet har nå en rett kant, slik at det blir lettere å få ut alt av yoghurt i begeret. Det er viktig med tanke på matsvinn, forteller Malm.

– Har dere rukket å få tilbakemeldinger på den nye skjeen?

– Ja, vi har allerede fått positive tilbakemeldinger på at skaftet er lengre og at den oppleves som bedre å spise av. Overflaten oppleves som glattere. Vi har også fått litt kritikk på at den fortsatt smaker litt tre og at man må sette den sammen selv, sier han.

Nå håper Malm at dette skal være en endelig løsning som tilfredsstiller forbrukeren.

Annonse

– Jeg tror vi alle må venne oss til nye produkter, og det gjelder i dette tilfellet også. Skulle det likevel være flere klager, så vil vi fortsette å forbedre skjeen, forteller han.

Utskiftingen tok lengre tid enn planlagt

I slutten av juli fjernet Tine den gamle plastskjeen fra flere av sine produkter. Dette gjorde de på grunn av en ny EU-veiledning som forbyr å omsette en rekke engangsprodukter i plast.

I påvente av en ny og permanent skje fulgte det med en midlertidig skje i bjørk. Den ble tatt svært dårlig imot av forbrukerne, som klaget på at den var for kort og at den smakte tre.

– Vi er jo helt enig i at den ikke var god nok. Vi startet tidlig arbeidet med å utvikle den nye skjeen, men ting tok lengre tid enn vi hadde regnet med. Vi måtte finne skjeen som passet maskinene våre best, og underleverandøren måtte tilpasse produksjonsutstyret sitt, påpeker bærekraftsansvarlig i Tine.

Les også: Tine lover lengre skaft i starten av november

Hvorfor ikke bytte ut plastbegeret?

Tine har også fått spørsmål rundt hvorfor de bare velger å bytte ut plastskjeen når yoghurtbegeret også er av plast.

– Utfordringen med produkter av engangsplast som skjeen, er at de ofte blir kastet i naturen. Vi sparer 100 tonn plast i året ved å gå fra plast til tre. Det er et veldig stort volum, forklarer han.

– Det er ikke sikkert at det beste for miljøet er å bytte ut plastbegeret. Det finnes ordninger der emballasje kan brukes på nytt, og plast som yoghurtbegeret består av kan bli en del av dette, legger Malm til.