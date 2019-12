Fikk du med deg disse sakene?

2019 nærmer seg slutten, og Nationen gir deg noen av sakene som har fått mest oppmerksomhet i året som har gått.

Boikott

I juni kom nyheten om at inntektene fra TV-aksjonen i 2020 går til WWF Verdens naturfond. Dette skapte reaksjoner blant både jegere og bønder.

Innsamlingen går til å rydde plast i verdenshavene, men det er WWFs holdninger til ulv i Norge og at organisasjonen er etterforsket for å ha finansiert vold og tortur ved å støtte anti-krypskyttervakter, som skapte debatt.

Ulv i hundeklær

I februar ble en "hund" reddet opp av det iskalde vannet i en elv i Estland. To byggearbeidere hadde sett dyret gå gjennom isen, og satt i gang en storstilt redningsaksjon.

Men hos veterinæren kom den store overraskelsen for arbeiderne; det var ingen hund de hadde reddet.

12-åring med pelsbønn

I juni skulle Stortinget avgjøre om pelsnæringen skal legges ned. Ingeborg Dolven (12) følte hun og familien, som driver med oppdrett av rev, var i en fortvilet situasjon, og sendte derfor et brev til statsministeren.

– Jeg ble sint på dem som bestemmer at vi må slutte med rev. De må forstå at dette er viktig for oss – like viktig som det er for statsministeren og andre politikere å drive med politikk.

Møtte ulveflokk under fuglejakt

Jakt kan by på store opplevelser, også i form av nærkontakt med dyr du ikke var ute etter å møte. Bart Vervust var på fuglejakt i Sverige, da han fikk fanget en unik hendelse på video.

Ut fra skogen kom det nemlig ni ulver gående på rekke og rad. Svensken trodde først det var reinsdyr, men skjønte raskt at det ikke kunne være tilfellet.

Ku satt fast i fem dager

Noen historier kunne endt langt verre enn det som ble tilfellet. En av disse historiene fant sted i Trøndelag, hvor kua Lotte-Lise satt seg fast i et gjørmehull.

I fem dager lette eierne etter kua, før hun til slutt ble oppdager, innsmurt i gjørme.

Svin i halal-pølsene?

Svinekjøttsalt i kyllingpølsene? Ingredienslisten til halal-kyllingpølsene fikk flere kunder til å reagere. For kunne det virkelig være svin i pølsa?

«Er det virkelig? Det der bør saksøkes», skriver en. «Denne produsenten kan umulig være sertifisert av Islamsk Råd».

Lam i kraftledning

I juli var det mange som spurte seg: "Hvordan kan et lam havne hengende fra en kraftledning?"

Et bilde delt på Facebook viste tydelig at det døde lammet hang fra kraftledningen, og en ekspert mente det kun kunne være to muligheter.

Gigantgård til salgs

Kunne du tenkt deg en gård på 114. dekar til prisen av 368 millioner kroner? I oktober ble en gigantisk gård i Canada lagt ut for salg.

Hadde jorda ligget i Norge, ville den utgjort 1,1 prosent av det totale jordbruksarealet i landet og alene vært større enn det totale jordbruksarealet i Aust-Agder fylke.

Fikk sauesjokk

Game of Thrones-skuespiller Kristofer Hivju og kona Gry fikk seg er realt sjokk da de besøkte Norturas fryselager i Rakkestad. Hylle på hylle var fylt med fryst sau.

Totalt 1500 sauer lå på sauelageret. – Noe er helt riv, ruskende galt, sa skuespilleren.

Pyntet torg med "stjålet" juletre

Akkurat som vi pynter med juletrær inne, er det for mange kommuner blitt en tradisjon å pynte torg med store juletrær.

I Fredrikstad oppdaget skogeier Jørn Johnsen at to av trærne i skogen hans var vekk. Disse fant han igjen på to av kommunens torg.