FHI urolig etter salmonellautbrudd

Folkehelseinstituttet kunngjorde mandag at de har oppdaget et nasjonalt utbrudd av salmonella agona. Så langt er det påvist smitte hos 31 personer bosatt over hele landet. Smittekilden er foreløpig ukjent, men det er vanlig at mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer.

– Det er klart det gjør oss litt urolige. Det kan være flere tilfeller, og det kan da være en smittekilde som vi ennå ikke vet hva er, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til TV 2.

Han sier at et så stort utbrudd som nå er oppdaget, er nokså uvanlig.

– De 31 tilfellene vi kjenner til, er trolig bare toppen av isfjellet, sier han.

FHI jobber tett med både Mattilsynet, Veterinærinstituttet og kommunehelsetjenesten for å finne kilden til utbruddet. Aavitsland sier de antar at matvaren som er kilden, selges over hele landet. Han forteller at de intervjuer pasientene om hva de har spist den siste tiden før de ble syke.

Salmonellainfeksjoner går vanligvis over av seg selv uten behandling, og er noe de fleste vil tåle.

– Det dreier seg om vondt i magen, diaré og oppkast, sier Aavitsland.

