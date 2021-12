FHI slår alarm – venter betydelig økt smittespredning

– Vi mener vi er i en svært alvorlig situasjon på grunn av den raske stigningen i antall omikrontilfeller som vi ser i andre land, og som vi også ser begynnelsen på her i Norge nå, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG.

I en modellering av smittesituasjonen beregner FHI at det om tre uker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfeller per dag og 50 til 200 innleggelser per dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig.

– Omikronvarianten vil allerede i desember forårsake en bølge med mange syke, mange innleggelser, betydelig belastning på helsetjenesten og betydelig belastning på samfunnet, blant annet gjennom utbredt sykefravær, skriver FHI i risikovurderingen.

Selv om omikronvarianten skulle gi mindre alvorlig sykdom hos den enkelte, vil den store spredningen likevel føre til betydelig flere innleggelser enn i dag, ifølge instituttet.

– Det haster med å bremse covid-19-epidemien med betydelige tiltak slik at ikke omikronvarianten forårsaker en epidemibølge som gir enorm sykdomsbyrde og fullstendig overbelaster helsetjenesten. Formålet er å redusere og flate ut denne bølgen, opplyser FHI.

Regjeringen har varslet nye koronatiltak denne uken.

Det er 358 koronapasienter innlagt på sykehus mandag, 27 flere enn søndag. Dette er nok en rekord for antall innlagte.

VG skriver mandag at regjeringen ønsker å samarbeide med Forsvaret og apotekene om vaksinering. I et møte med kommuner, FHI, Helsedirektoratet og statsforvaltere har helseministeren ifølge avisens opplysninger varslet at nye tiltak kan bli presentert på en pressekonferanse mandag ettermiddag eller kveld.