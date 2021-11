FHI kjenner ennå ikke til hva spredningspotensialet til den nye varianten kan være utenfor Sør-Afrika.

– Det er all grunn til å følge svært nøye med på denne varianten, men vi trenger mer informasjon før vi kan ta endelig stilling til hva slags tiltak som eventuelt kan være effektive. Det er også for tidlig til å si noe om strengere innreiserestriksjoner eller andre tiltak vil være aktuelle anbefalinger for Norge, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

