FHI avviste forslag om lokalt tilpassede koronatiltak

Et notat utarbeidet av en intern gruppe i Helsedirektoratet viser at forslag om geografisk ulike tiltak ble diskutert av helsemyndighetene allerede i begynnelsen av april. Det er Dagens Næringsliv som har omtalt notatet.

– Så langt har Norge altså klart å hindre epidemien å komme til deler av landet og klart å stoppe spredningen i deler av landet, mens det fortsatt står igjen en del arbeid noen steder. Dette gir grunnlag for å differensiere tiltakene geografisk. Slik kan mer og mer av landet gå over til tilnærmet normal drift, heter det her.

For å få det til måtte imidlertid kommunene holde styr på smittespredningen, blant annet reproduksjonstallet (hvor mange personer som blir smittet av én smittet person) og antall smittede per 1.000 innbyggere siste fire uker.

– FHI mener at forslaget som nå foreligger fra Hdir om konkretisering av tiltak, verken er realistisk eller ønskelig, skrev direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) i en epost til helsedirektør Bjørn Guldvog 5. april.

Regjeringen har holdt fast ved at de ønsker mest mulig like tiltak over hele landet, mens opposisjonen på Stortinget har tatt til orde for at områdene med minst smitte bør få åpne opp raskere. Oslo og Viken har vært hardest rammet av Covid-19-epidemien.

