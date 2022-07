Festival dropper kjøtt

Når Månefestivalen går av stabelen i Fredrikstad neste uke, blir det null kjøtt på menyen. Festivalen skal nemlig i år samarbeide med Oslo Vegetarfestival.

– Vi har alltid vært veldig fokusert på å ha en best mulig miljøvennlig festival. Dette er en del av miljøprofilen vår, sier festivalsjef Torill Frydenlund til Fredriksstad Blad.

På menyen blir det blant annet meksikansk og indiske crunch wraps, «loaded fries», burger, falafel, hummus og poteter.

– Skrullete idé

Valget til Månefestivalen om å ikke tilby festivalgjengerne kjøtt skaper reaksjoner. Under Facebook-innlegget til Fredriksstad Blad har flere hundre kastet seg på i debatten.

– Skrullete idé. Folk må få velge selv. Jeg hadde tatt med mat i protest, skriver en person.

– Er vel bare å drite å dra på festivalen? Kjøpe seg noen hamburgers, rock'n roll på stereon hjemme, kommenterer en annen på Facebook.

– Skal presse på folk klimamat, gå ut og spis i Gamlebyen, det må da være valgfrihet i landet enda, mener noen andre.

Fredriksstad Blad har tatt opp kritikken med festivalsjefen, som sier kritikken ikke var uventet.

– Kom og prøv den gode maten. Det er veldig mye fordommer mot vegetarmat blant mange. Vi håper ikke minst at vi kan inspirere flere mennesker til å prøve et kosthold med mer grønnsaker, for det er utrolig mye bra mat man kan få her, mener festivalsjefen.

De fleste er positive

Flesteparten er likevel positive til at festivalen ikke skal selge måltider med kjøtt.

– Så fantastisk! Tyder på at arrangørene har riktig fokus, skriver en person på Facebook.

– Utrolig bra! En seier for dyrenes og menneskets velferd og frihet, påpeker noen andre.

Også på Twitter har flere engasjert seg i saken. Her er mange glad for at det blir en kjøttfri festival.

Folk er i HARNISK over at Månefestivalen er veggisfestival i år. Dette blir nok straks dratt hele veien til Strasbourg, tenker jeg! — Dan Joakim af Hannestad (@danjoanei) July 21, 2022