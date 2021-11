Regjeringen varsler ferjepriskutt

– Vi skal gjøre et kraftfullt grep på fergepriser, hvor vi skal redusere dem med 30 prosent. Vi bruker samlet sett nær innpå en milliard kroner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til VG.

Priskuttet på 30 prosent er sammenlignet med takstene som gjaldt ved nyttår.

Men så sent som 1. juli ble ferjeprisene satt ned med 25 prosent. Regjeringen foreslår altså å kutte takstene enda litt mer fra nyttår. Spørsmålet er hvor mye?

– Lureri

Frps Terje Halleland reagerer kraftig på regjeringen skryter på seg et kutt på hele 30 prosent.

– Det er rent lureri og å føre folk bak lyset, mener han og beregner regjeringens kutt til å være 5 prosent.

Les også: Blar opp 20 millioner til klimatiltak i skog og jord

I februar gikk nesten hele den daværende opposisjonen sammen om å pålegge regjeringen å kutte ferjeprisene med 25 prosent. Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet stilte seg bak, i tillegg til SV og Rødt.

Annonse

Halleland mener det ville være riktigere om regjeringen sammenlignet med prisene de reisende betaler i dag.

– Vi er ærlige!

Politisk rådgiver Jakob Vorren (Ap) i Samferdselsdepartementet avviser blankt at de fører noen bak lyset.

– Vi har vært tydelige og ærlige, sier han til NTB.

Han viser til formuleringen i Hurdalsplattformen, der Arbeiderpartiet og Senterpartiet lover å redusere takstene med 50 prosent sammenlignet med nivået fra 1. januar 2021.

– I motsetning til den forrige regjeringen har vi tenkt å få det til, sier han til NTB.

Vorren opplyser at de ikke har tall på hvor mye lavere ferjeprisene blir sammenlignet med prisene som gjelder i dag, men mener kuttet vil bli større enn 5 prosent.

Han påpeker at borgerlige budsjettforslaget i høst la opp til ferjepriser neste år som utgjorde mindre enn 25 prosents reduksjon sammenlignet med takstene fra 1. januar i år. Ap-Sp-regjeringen må dermed kompensere for dette i tilleggsmeldingen de legger fram mandag. Den vil også kompensere for at momsen på ferjebilletter har økt igjen etter at den ble redusert som et koronakrisetiltak.